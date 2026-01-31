In evidenza

Concorezzo, incendio in via Lazzaretto

Oggi pizza, ma con formaggio vegano

Concorezzo residenti in crescita: sempre più famiglie scelgono la città

Ansia da genitori, corso gratuito per gestirla

Il Monza torna alla vittoria con una tripletta al Pescara

February 1, 2026
info@concorezzo.org
Novità
Ultime notizie

Concorezzo, incendio in via Lazzaretto

Gen 31, 2026

Oggi pizza, ma con formaggio vegano

Gen 29, 2026

Concorezzo residenti in crescita: sempre più famiglie scelgono

Gen 29, 2026

Ansia da genitori, corso gratuito per gestirla

Gen 28, 2026
Concorezzo > Cronaca > Concorezzo, incendio in via Lazzaretto
#Cronaca

Concorezzo, incendio in via Lazzaretto

  • Redazione / 31 Gennaio 2026

Concorezzo. Una colonna di fumo nero ha richiamato l’attenzione di moltissimi concorezzesi questa mattina, sabato, poco dopo le 10,30.

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute a seguito di un incendio che ha coinvolto un capanno adibito a ricovero attrezzi in via Lazzaretto, a pochi metri dalle scuole medie.

Le squadre dei pompieri giunte prontamente in posto hanno rapidamente estinto il rogo, evitando il coinvolgimento di ulteriori strutture.

Notevole il dispiegamento di mezzi di soccorso: in posto sono stai mobilitati due APS (Autopompa Serbatoio), un’autoscala, un carro soccorso e un’ABP (Autobotte Pompa).

Fortunatamente nessuno dei proprietari è rimasto coinvolto o ustionato.

Presenti sul posto il personale AREU e le forze dell’ordine per quanto di competenza.

Ancora da chiarire le cause del rogo.

Leggi anche

Concorezzo, truffa telefonica: spariti 4000 euro

 