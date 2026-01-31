Concorezzo, incendio in via Lazzaretto

Concorezzo. Una colonna di fumo nero ha richiamato l’attenzione di moltissimi concorezzesi questa mattina, sabato, poco dopo le 10,30.

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute a seguito di un incendio che ha coinvolto un capanno adibito a ricovero attrezzi in via Lazzaretto, a pochi metri dalle scuole medie.

Le squadre dei pompieri giunte prontamente in posto hanno rapidamente estinto il rogo, evitando il coinvolgimento di ulteriori strutture.

Notevole il dispiegamento di mezzi di soccorso: in posto sono stai mobilitati due APS (Autopompa Serbatoio), un’autoscala, un carro soccorso e un’ABP (Autobotte Pompa).

Fortunatamente nessuno dei proprietari è rimasto coinvolto o ustionato.

Presenti sul posto il personale AREU e le forze dell’ordine per quanto di competenza.

Ancora da chiarire le cause del rogo.

