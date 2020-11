Concorezzo: muore papÃ  di 36 anni, ferito il figlio di 5

Concorezzo. E' purtroppo di Concorezzo il giovane papà, 36 anni, rimasto vittima di un grave incidente a Monza, in viale Stucchi, all'intersezione con viale Sicilia. Ferito il figlio di 5 anni che era con lui.

Terribile incidente, intorno alle 17,30, in viale Sicilia, al confine tra Concorezzo e Monza. Il concorezzese stava percorrendo su una Kia Carens sulla quale c'era a bordo anche il figlio di 5 anni, viale Stucchi e appena superata la rotatoria con viale Sicilia ha urtato lievemente una Renault Laguna condotta da un 58enne residente a Sesto San Giovanni. La Kia, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada verso sinistra ribaltandosi più volte. Il 36enne concorezzese è stato sbalzato fuori dal parabrezza e investito dall'auto stessa. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, le ambulanze e l'auto medica. Il bambino è stato soccorso e trasportato al San Gerardo di Monza. Il conducente della Renault, colto da malore, è stato trasportato al policlinico.