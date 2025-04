Concorezzo, paura per un motociclista di Burago

Concorezzo. Terribile incidente questa mattina, poco prima delle 9, lungo la Provinciale 2, Monza-Trezzo. Per cause al vaglio della Polizia locale, coordinata dal comandante Roberto Adamo, si è verificato un drammatico scontro tra una moto di grossa cilindrata e un’utilitaria all’altezza dell’attraversamento pedonale tra il distributore IP e la farmacia Santa Rita.

Il motociclista, un 19enne di Burago Molgora, vestito con tuta di pelle e protetto dal casco, è rimasto per interminabili minuti a terra, apparentemente esanime. Il giovane al volante di una Fantic 125 proveniva da Vimercate e, presumibilmente, ha urtato l’auto impegnata nella svolta a sinistra in via De Amicis.

Data la gravità della situazione, insieme alla Polizia locale si sono precipitate sul posto un’automedica e l’ambulanza dell’Avps, l’Associazione volontari di Pronto soccorso di Vimercate.

Dopo pochi minuti il motociclista è stato trasportato a sirene spiegate in ospedale a Monza. Ha riportato un grave trauma toracico ma non è in pericolo di vita. Avrebbe già avuto modo di parlare al telefono con la mamma.

Seguono aggiornamenti.

Concorezzo, fiamme in via Monte Rosa

Imparare l’inglese a Concorezzo! Aperte le pre-iscrizioni da Jump In