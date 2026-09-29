Concorezzo per la sostenibilità ambientale e i suoi cittadini

Oggi, 29 settembre, è stato firmato un nuovo accordo a beneficio della comunità di Concorezzo che garantirà energia elettrica condivisa e nuovi incentivi.

I protagonisti di questa iniziativa sono FPZ Spa, Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Sinergia e il Comune di Concorezzo. Fpz Spa, multinazionale che si occupa della produzione di sistemi per la movimentazione dei fluidi, mette a disposizione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Sinergia l’energia prodotta dalle sue strutture e non utilizzata, contribuendo a generare incentivi destinati a sostenere le iniziative del Comune di Concorezzo.

L’accordo, firmato oggi dal presidente di Fondazione Sinergia, Paolo Alessio, il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, e il presidente e amministratore delegato di FPZ, Sergio Ettore Ferigo, prevede la ridistribuzione degli incentivi generati dalla condivisione dell’impianto fotovoltaico di FPZ a livello territoriale. FPZ si è impegnata a destinare la propria quota dei benefici derivanti dalle tariffe incentivanti a finalità di interesse sociale, conservando i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta dal proprio impianto. L’importo degli incentivi eccedente la quota destinata a FPZ, detratta la parte spettante ai consumatori concorezzesi, sarà impiegato per finanziare iniziative comunali a vocazione sociale sul territorio.

Le dichiarazioni di Mauro Capitanio, Sindaco di Concorezzo: “La Comunità Energetica Rinnovabile è uno strumento concreto che ci permette di coniugare sostenibilità ambientale e solidarietà. Grazie alla disponibilità di FPZ e al lavoro di Fondazione Sinergia e del Comune di Concorezzo, l’energia prodotta sul nostro territorio non genererà soltanto benefici ambientali, ma anche nuove risorse da destinare a progetti sociali a favore della nostra comunità. È un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che dimostra come la transizione energetica possa tradursi in un’opportunità di crescita e di coesione. Siamo orgogliosi di essere il primo comune della CER Sinergia della provincia di Monza e Brianza a finalizzare questo genere di iniziativa. Si tratta del risultato della collaborazione costante e positiva che abbiamo con le aziende del nostro territorio che, ancora una volta, si sono dimostrate sensibili e coinvolte nella vita della nostra comunità. FPZ è la prima a aderire e sono certo che anche altre realtà seguiranno lo stesso iter”.