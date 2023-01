Concorezzo, prima soccorso poi arrestato

× Cookie policy

Questa pagina illustra la cookie policy applicata all’interno di questo sito internet.

I cookie sono piccole porzioni di dati, memorizzati in file di testo, che vengono immagazzinati sul dispositivo dell’utente quando accede a un sito Internet dal tuo browser. Sono utilizzati per ricordare l’account e le preferenze dell’utente per una singola visita (cookie di sessione), oppure per più visite ripetute (cookie persistenti). Garantiscono un’esperienza coerente ed efficiente per i visitatori e svolgono funzioni essenziali come per esempio consentire agli utenti di registrarsi e rimanere loggati. I cookie possono essere impostati dal sito che si sta visitando (cookie proprietari), oppure da terze parti, come coloro che forniscono contenuti, servizi pubblicitari o analisi sul sito (cookie di terze parti).

Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito, non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, non vengono utilizzati i cookie di sessione, persistenti o di profilazione. Il content management system utilizzato potrebbe rilasciare cookie tecnici indispensabili alla corretta visualizzazione o navigazione del sito.

Il sito mette a disposizione degli utenti pulsanti per la condivisione dei contenuti tramite social network o altri strumenti di comunicazione. Le pagine che contengono tali pulsanti non rilasciano cookie né proprietari, né di terza parte. Tuttavia, cliccando il simbolo dello strumento di condivisione prescelto l’utente accede a funzionalità o piattaforme di terze parti, di cui la redazione non è in alcun modo responsabile, che potrebbero rilasciare cookie e raccogliere dati personali. Alcuni di questi cookie possono essere impostati quando la pagina è caricata o quando un visitatore esegue una specifica azione (per esempio fare clic sul pulsante “like” o “segui” di un articolo).

In generale, la piattaforma utilizzata per realizzare il sito fa uso di applicazioni e servizi di terze parti per migliorare l’esperienza dei visitatori, incluse le piattaforme social media (Facebook, Twitter, etc.). Questo comporta che le terze parti possono impostare cookie e utilizzarli per tracciare attività online senza il controllo diretto da parte della redazione sulle informazioni raccolte.

Al fine di migliorare le funzionalità del sito, possono essere attivati cookie di performance per acquisire informazioni su come gli utenti interagiscono con il sito, quali sono le pagine più visitate, il numero di visitatori unici, le visualizzazioni e altri dati analitici.

Non è richiesto il consenso dell’utente in tutti quei casi in cui l’utilizzo di cookie o altri dispositivi memorizzati sui terminali degli utenti serva esclusivamente per scopi tecnici, oppure risponda a specifiche richieste dell’utente di un servizio Internet.

Accedendo al sito l’utente presta il proprio consenso espresso all’utilizzo dei cookie tecnici indicati in questo documento. La selezione la deselezione dei singoli cookie potrà avvenire liberamente, ferma restando la possibilità di procedere anche attraverso il proprio browser (selezionando il menù impostazioni, cliccando sulle opzioni Internet, aprendo la scheda relativa alla privacy e scegliendo il desiderato livello di blocco cookie).

Le notizie qui rese possono essere soggette a revisione a seguito di modifiche normative, evoluzioni tecnologiche del sito che impattino sulle attuali modalità di trattamento dei dati, variazioni organizzative della struttura della redazione che possano interessare l’utente.