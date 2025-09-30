Concorezzo: rubano bici e vestiti usati

Concorezzo. Rubano bici in continuazione, a volte solo per spostarsi fuori paese. Nelle ultime settimane sono almeno una decina le segnalazioni relative a furti di velocipedi.

Uno degli ultimi episodi si è verificato pochi giorni fa, in via Libertà, davanti al supermercato Sigma e sotto ‘occhio della telecamera di videosorveglianza che ha ripreso tutto.

La denuncia della figlia sui social

“Hanno appena rubato una bici a mia mamma, mountain bike/city bike da donna piuttosto vecchietta colore rosa e bianca, con portapacchi nero. La cosa assurda è che aveva lasciato i vestiti da portare alla lavanderia appesi in un sacchetto di carta (pure lei che li ha lasciati li…). Se per caso nei prossimi giorni trovate dei vestiti buttati a terra (maglioni blu, un giacchino bianco, pantaloni di cotone beije) o una bici abbandonata mai vista… purtroppo non ho foto della bici. Provo a cercarle, nel caso la inserisco. Successo 11.20 davanti al Sigma in centro. Dalle telecamere si vede che va verso Villa Zoia senza entrarci”.

Bici abbandonata in via Kennedy

Potrebbe essere rubata anche la bici abbandonata da diverse settimane all’incrocio tra via Kennedy e in via IV Novembre, al confine con Agrate. Nonostante il velocipede sia legato a un palo (vedi foto), tutto fa pensare a una bici rubata e abbandonata.