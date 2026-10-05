Concorezzo, senso alternato sulla Provinciale

Concorezzo. Possibili disagi alla circolazione per una settimana, a partire da oggi lunedì 5 ottobre. Proseguono i lavori di sostituzione della rete del gas e, con l’approssimarsi degli scavi all’intersezione tra via Dante, via Oreno e via Libertà, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Da lunedì 5 ottobre e presumibilmente per tutta la settimana, il semaforo verrà temporaneamente spento e la circolazione su via Dante sarà regolata mediante semaforo mobile, con istituzione del senso unico alternato.

Contestualmente, saranno chiuse al transito via Oreno e via Libertà in prossimità dell’intersezione semaforizzata.

I veicoli diretti o provenienti da via Oreno dovranno utilizzare via Pascoli.

La stessa deviazione è prevista per i residenti nelle vie Gramsci, Levati, Pellico, Filzi, Ungaretti e Cattaneo.

Si consiglia, per quanto possibile, di utilizzare via Volta in alternativa a via Dante, in particolare durante le ore di punta, così da ridurre i disagi e agevolare la circolazione.

Si invita a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire le indicazioni presenti sul posto.

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