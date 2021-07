Concorezzo sicura, vinto bando Regione: arrivano i varchi

Concorezzo. Una città più sicura e più videosorvegliata. L'Amministrazione comunale ha vinto un bando di Regione Lombardia per potenziare il controllo sul territorio. Entro la fine dell'anno, saranno attivati in diverse aree della città i cosiddetti varchi elettronici, sistemi di videosorveglianza per controllare l'ingresso e l'uscita dalla città.

Un progetto da 36.600 euro, finanziato da Regione per 25.000 euro per installazione dei varchi per il controllo delle targhe in ingresso e uscita dal paese che permetterà di verificare coperture assicurative e pagamento bollo delle auto in circolazione ed avere un monitoraggio completo del territorio. Un sistema che sarebbe stato utile, ad esempio, per rintracciare il pirata della strada che, alcune settimane fa, aveva investito un bambino senza poi fermarsi a prestare soccorso. Ora identificare queste persone sarà decisamente più semplice.