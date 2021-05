Concorezzo sotto attacco dei truffatori

Concorezzo. Solo pochi giorni fa era stato arrestato un truffatore che aveva colpito anche in città con la tecnica della vendita delle arance (Truffa delle arance: preso ambulante casertano). Ora però la situazione si è fatta così pesante che, dall'Amministrazione comunale e dai carabinieri, è arrivato un accorato appello: fate attenzione, sono in azione spietati truffatori. Solo nella giornata di lunedì ben tre famiglie sono state messe nel mirino con la stessa tecnica: i malviventi chiamano telefonicamente soprattutto in casa di anziani, si spacciano per conoscenti dei figli o di qualche nipote, dicono di avere urgentemente bisogno di soldi per aiutare proprio i famigliari delle vittime e poi scatta il furto se non addirittura la rapina.

L'APPELLO DEL SINDACO: AVVISATE I CARABINIERI

Già qualche giorno fa il sindaco Mauro Capitanio aveva lanciato un appello a tutti i concorezzesi. Se qualcuno venisse avvicinato per strada o raggiunto telefonicamente da un presunto conoscente di un figlio, di un fratello o di un nipote avvisi subito qualche parente o chiami il 112: è molto probabile che sia in corso un tentativo di truffa

