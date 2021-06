Concorezzo, trovano e restituiscono 500 euro

Concorezzo. Hanno trovato a terra un assegno da 542, 51 euro, hanno rintracciato il proprietario, gliel'hanno restituito e lui li ha ricompensati con un carico di torte. Una storia con un dolce lieto fine quella che ha avuto come protagonisti, questa mattina, martedì, l'artigiano Andrea Recalcati e il consigliere comunale e fotografo Antonio Mandelli. Recalcati si trovava in piazza Castello (già teatro di un'altra simile storia) quando ha notato a terra un assegno della Deutsche Bank, già firmato e destinato a una impresa. A quel punto il titolare di Aerre Serramenti ha chiamato l'amico Antonio Mandelli per risalire all'identità del proprietario dell'assegno e, in meno di un quarto d'ora, il puzzle è stato completato. Evidentemente felice per il ritrovamento, il titolare dell'assegno ha deciso di far recapitare nel negozio di Mandelli una torta artigianale, per chiudere in dolcezza la vicenda. Un gesto che dovrebbe essere normale, ma che val la pena raccontare per aumentare il tasso di contagiosità positiva tra i concorezzesi, che si stanno dimostrando davvero encomiabili da questo punto di vista.

Nell'ultimo anno sono stati davvero tanti gli episodi di alto senso civico firmati dai cittadini concorezzesi

Leggi qui sotto

Onestà contagiosa: trova e consegna portafogli pieno

Trova dei soldi nel bancomat, li fa riavere al proprietario

Trova 900 euro, li restituisce: erano di una pensionata

Anziano trova portafogli pieno: lo consegna alla Polizia

Perde il portafogli e lo ritrova: appello per ringraziare

Trova 600 euro sotto una siepe, li restituisce alla proprietaria