Concorezzo zona rossa: da lunedì passeggiate limitate

Concorezzo. Da lunedì Concorezzo, come tutti i Comuni della Lombardia, entra in zona rossa. Rispetto alla zona arancione rinforzata, questo significa che gli spostamenti anche all'interno del Comune (al centro di diverse polemiche sui social) saranno ulteriormente limitati.

Da lunedì 15 marzo fino al 28 marzo entra in vigore il divieto di spostamento dalla propria abitazione, salvo che per comprovati motivi di necessità, lavoro e salute. Le scuole di ogni ordine e grado, inoltre, rimangono chiuse, compresi gli asili nido. Aperti i negozi di prima necessità e sarà consentito l'asporto fino alle 18. Gli spostamenti permessi solo per validi motivi dalle 5 alle 22, sempre con autocertificazione. Vietato anche fare visita ad amici e parenti. Chiusi anche barbieri, parrucchieri e i servizi alla persona in genere. Per quanto riguarda lo sport, è consentito farlo all'aperto solo in forma individuale. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Rispetto alla zona arancione rinforzato, quindi, non sono più consentiti gli spostamenti nel proprio comune dalle 5 alle 22, salvo che per i suddetti motivi, e non possono più rimanere aperti i negozi di categorie considerate non essenziali, i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici

PASQUA CON CHI VUOI... E ANCHE CON I TUOI

Per i giorni di Pasqua e Pasquetta (e anche per il sabato prima di Pasqua) sarà possibile andare a fare visita a parenti e amici per un massimo di due persone, eventualmente accompagnate da minori di 14 anni o conviventi disabili o non autosufficienti.

LA SCHEDA

🏫 SCUOLE

Rimangono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido (consentite lezioni in presenza per studenti disabili in base all’art 43 dpcm 2/03)

🚙 MOBILITÀ

Consentito lo spostamento solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Obbligatoria l’autocertificazione ogni volta che ci si muove dalla propria abitazione.

🏡 VISITE E SECONDE CASE

Non è consentito raggiungere amici o parenti e vietato lo spostamento verso le seconde case

🥃 BAR E RISTORAZIONE

I bar sono chiusi, consentita attività con modalità asporto fino alle 18.00 (asporto ristoranti (asporto fino alle 22) I ristoranti sono chiusi, consentita attività con modalità asporto fino alle ore 22.00