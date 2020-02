Coronavirus ad Agrate, la notizia ora Ã¨ ufficiale

Agrate. E' ufficiale la notizia di una dipendente di una multinazionale agratese contagiata dal coronavirus. La donna sta bene, è attualmente ricoverata in ospedale e potrebbe essere dimessa nei prossimi giorni. La situazione è sotto controllo e l'azienda ha provveduto a lasciare a casa i colleghi venuti in contatto con la donna in attesa del decorso del possibile periodo di incubazione del virus. La gestione del caso è stata esemplare e senza complicazioni. Alcuni ambienti dell'azienda sono stati bonificati. L'azienda ha invitato i dipendenti a mantenere la calma parlando di un virus "assimilabile all'influenza stagionale". La donna è residente in un Comune della Martesana milanese. L'azienda ha mandato poco fa una comunicazione ufficiale a tutti i dipendenti.