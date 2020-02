Coronavirus ad Agrate, la situazione al momento

Agrate. C'è grande fibrillazione dopo che, da questa mattina, è circolata la notizia di un caso di Coronavirus ad Agrate. La persona risultata positiva al tampone sarebbe una donna della provincia di Milano, dipendente di una multinazionale con sede in paese. Al momento le istituzioni e le autorità sanitarie non hanno ancora diffuso alcuna comunicazione ufficiale. Tra i colleghi della donna la notizia è data per certa, al punto che i dipendenti si sarebbero rivolti all'ufficio del personale per chiedere informazioni sulle procedure da adottare. Si parla di una comunicazione ufficiale in arrivo nei prossimi minuti. Più ufficiale sarebbe stato il sopralluogo dei tecnici Ats questa mattina in azienda alla presenza dei vertici della multinazionale.

SEGUIRANNO NOTE UFFICIALI

Sono salite a 206 le persone contagiate da Coronavirus in Lombardia.

Sono stati eseguiti circa 1800 tamponi. Seguiranno ulteriori informazioni nel corso della giornata.

NUMERO VERDE REGIONE - Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare.

Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.