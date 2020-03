Coronavirus, ecco il presidio per i casi sospetti

Vimercate. Usando l'acronimo si chiama Pma. E' il Posto medico avanzato che i soccorritori professionisti dell'Avps di via Cadorna hanno allestito presso l'ospedale cittadino per accogliere i cittadini che presentassero sintomi da Covid-19, il Coronavirus che in queste ore ha costretto il Governo a chiudere tutte le scuole d'Italia fino al 15 marzo.

Questa mattina i volontari dell'Avps hanno montato un presidio all'ingresso del pronto soccorso e provato tutte le strumentazioni di protezione per gestire eventuali emergenze (il sindaco di Monza ha annunciato quattro casi acclarati nel capoluogo, che si aggiungono ai 9 finora registrati in Brianza). All'interno del posto medico avanzato i cittadini sospettati di aver contratto il virus saranno visitati, eventualmente valutati per il tampone e successivamente, se necessario, trasferiti negli idonei reparti.

I NUMERI UTILI PER GLI OVER 65

Per tutti gli over 65 sono stati attivati tre numeri di emergenza, in collaborazione con Auser Brianza, per ottenere ogni informazione utile: 334/6311270 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17), numero verde AUSER (per chiamate da telefono fisso): 800 995 988 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18), numero AUSER Brianza (per chiamate da cellulare):039/2454544 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18).