Coronavirus, l'appello del sindaco

Concorezzo. "Buongiorno a tutti, senza creare allarmismi ma con l'obiettivo di fare *informazione puntuale* vi condivido questa informazione. L’appello delle autorità è questo: "Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori, l'indicazione perentoria è di non recarsi in Pronto Soccorso, ma di *contattare direttamente il numero 112*, che valuterà ogni singola situazione, e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte, oppure provvederà ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio".

Questo 'appello del sindaco Mauro Capitanio ai cittadini di Concorezzo dopo il confronto con i vertici Ast e con l'assessore regionale Giulio Gallera.

La scheda del sito regionale, che si apre al link qui riportato, fornisce molte indicazioni utili.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero/coronavirus-decalogo-ministero