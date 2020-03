Coronavirus, la spesa arriva a casa

Concorezzo. Comune, Protezione civile e commercianti uniti per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus. Da oggi è possibile contattare i numeri di telefono indicati on questo volantino per ricevere beni di prima necessità ma anche servizi e altri prodotti direttamente a casa, evitando spostamenti non necessari.

Una novità necessaria i un contesto di picco da contagio con 13 casi in Brianza (al momento) è un primo caso a Concorezzo.

Leggi

Coronavirus, primo caso a Concorezzo

Coronavirus a Concorezzo, appello del sindaco

Coronavirus, per over 65 pasti e medicine a domicilio

Coronavirus, ecco il presidio per i casi sospetti