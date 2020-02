Coronavirus, un caso ad Agrate Brianza

Agrate Brianza. Una dipendente di una multinazionale di Agrate, residente in Provincia di Milano in un Comune della Martesana, è risultata positiva al test del Coronavirus. Stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione la multinazionale dovrebbe uscire tra qualche ora con una comunicazione ufficiale. sembra che la donna fosse a casa da una decina di giorni con febbre e problemi respiratori. Dopo il tampone, l'esito sul contagio. Ora azienda, Comune, Regione e Ats applicheranno i nuovi protocolli per la sicurezza dei dipendenti.

In questo articolo del Sole24ore le pratiche adottate dalle grandi aziende: leggi

Sono salite a 206 le persone contagiate da Coronavirus in Lombardia. Sono stati eseguiti circa 1800 tamponi. Seguiranno ulteriori informazioni nel corso della giornata.

NUMERO VERDE REGIONE - Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare.

Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.