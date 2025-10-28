Corsia pedonale battezzata e… violata
Concorezzo. Non c’è freno all’inciviltà di alcuni automobilisti.
Oggi almeno una decina di vetture ha “violato” la corsia pedonale dipinta da poche ore in via Libertà.
Dopo l’annuncio del sindaco Mauro Capitanio che mostrava sui social il lavoro fatto proprio a tutela dei pedoni, a distanza di pochi minuti sono fioccare le denunce fotografiche di alcuni cittadini.
Chi viola le disposizioni del Codice della strada “è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 87 a € 344 per i restanti veicoli”. Non c’è, invece, perdita di punti patente.
Dunque, se un automobilista parcheggia o si ferma su una pista ciclabile e viene ‘pizzicato’ dalle forze dell’ordine, dovrà pagare una multa compresa tra 87 e 344 euro, a seconda della gravità dell’infrazione commessa. In ogni caso, vale sempre la regola dello sconto del 30% in caso di pagamento entro cinque giorni dalla notifica.
FAR WEST NEGLI ORARI SCOLASTICI
Ieri pomeriggio, in prossimità dell’uscita degli studenti dalle scuole Marconi, decine di automobilisti hanno seriamente rischiato di scontrarsi frontalmente a causa delle auto dei genitori abbandonate selvaggiamente in via Carduci, una delle quali in pieno incrocio, ma non visibile per chi svoltava a destra provenendo da via Volta.