Il Comune di Concorezzo lancia il corso per i dipendenti che rivoluziona il lavoro degli sportelli per i cittadini

Il Comune di Concorezzo è stato ammesso al finanziamento di diecimila euro da parte di PerformaPA nell’ambito del bando dedicato alla formazione del personale, che permetterà di avviare il percorso formativo sul Team Coaching e Management per comunicare e collaborare in modo efficace. Il corso sarà rivolto a tutti i dipendenti comunali, con particolare attenzione a chi opera agli sportelli e si confronta quotidianamente con i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare le competenze comunicative e migliorare la gestione delle relazioni interpersonali.

“Sostenere la formazione significa da una parte garantire la qualità dei servizi ai cittadini e dall’altra aiutare i dipendenti a lavorare in modo più efficace e sereno – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio–. Fin dall’inizio del nostro mandato nel 2019, abbiamo voluto organizzare il Comune in modo chiaro e funzionale, definendo processi, tempi e percorsi di lavoro precisi, come avviene in un’azienda. In questo contesto, la formazione, anche sulle competenze di comunicazione e gestione delle relazioni, è uno strumento fondamentale per migliorare la produttività, creare un clima di lavoro positivo e ridurre il turnover, soprattutto agli sportelli”.

Il corso di Comunicazione e management per i dipendenti del Comune

Il corso per i dipendenti del Comune di Concorezzo fornirà strumenti concreti per affrontare le interazioni con i cittadini con maggiore chiarezza, valorizzando il dialogo e promuovendo dinamiche collaborative all’interno del team.

Il corso, prenderà il via una volta finalizzato il finanziamento e accompagnerà i partecipanti in un percorso di crescita sia sul piano personale, migliorando consapevolezza, gestione delle emozioni e delle relazioni, sia sul piano interpersonale, potenziando capacità di ascolto, comunicazione assertiva e mediazione. L’obiettivo è sviluppare competenze trasversali fondamentali per chi opera a contatto con il pubblico, valorizzando il lavoro di squadra e garantendo un servizio efficiente e di qualità.