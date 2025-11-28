In evidenza
comune 2.jpg

Il Comune di Concorezzo lancia il corso per i dipendenti

Rigenerazione urbana, Concorezzo fa scuola

Champions League, la Numia liquida l’Olympiacos Pireo

Settima vittoria consecutiva del Monza. È record storico

Concorezzo, finti carabinieri truffano anziani

November 28, 2025
info@concorezzo.org
Novità
Ultime notizie
comune 2.jpg

Il Comune di Concorezzo lancia il corso per

Nov 28, 2025

Rigenerazione urbana, Concorezzo fa scuola

Nov 27, 2025

Champions League, la Numia liquida l’Olympiacos Pireo

Nov 26, 2025

Settima vittoria consecutiva del Monza. È record storico

Nov 23, 2025
Concorezzo > Cronaca > Il Comune di Concorezzo lancia il corso per i dipendenti che rivoluziona il lavoro degli sportelli per i cittadini
#Cronaca

Il Comune di Concorezzo lancia il corso per i dipendenti che rivoluziona il lavoro degli sportelli per i cittadini

  • Redazione / 28 Novembre 2025
comune 2.jpg

Il Comune di Concorezzo è stato ammesso al finanziamento di diecimila euro da parte di PerformaPA nell’ambito del bando dedicato alla formazione del personale, che permetterà di avviare il percorso formativo sul Team Coaching e Management per comunicare e collaborare in modo efficace. Il corso sarà rivolto a tutti i dipendenti comunali, con particolare attenzione a chi opera agli sportelli e si confronta quotidianamente con i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare le competenze comunicative e migliorare la gestione delle relazioni interpersonali.

“Sostenere la formazione significa da una parte garantire la qualità dei servizi ai cittadini e dall’altra aiutare i dipendenti a lavorare in modo più efficace e sereno – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio–. Fin dall’inizio del nostro mandato nel 2019, abbiamo voluto organizzare il Comune in modo chiaro e funzionale, definendo processi, tempi e percorsi di lavoro precisi, come avviene in un’azienda. In questo contesto, la formazione, anche sulle competenze di comunicazione e gestione delle relazioni, è uno strumento fondamentale per migliorare la produttività, creare un clima di lavoro positivo e ridurre il turnover, soprattutto agli sportelli”.

Il corso di Comunicazione e management per i dipendenti del Comune

Il corso per i dipendenti del Comune di Concorezzo fornirà strumenti concreti per affrontare le interazioni con i cittadini con maggiore chiarezza, valorizzando il dialogo e promuovendo dinamiche collaborative all’interno del team.

Il corso, prenderà il via una volta finalizzato il finanziamento e accompagnerà i partecipanti in un percorso di crescita sia sul piano personale, migliorando consapevolezza, gestione delle emozioni e delle relazioni, sia sul piano interpersonale, potenziando capacità di ascolto, comunicazione assertiva e mediazione. L’obiettivo è sviluppare competenze trasversali fondamentali per chi opera a contatto con il pubblico, valorizzando il lavoro di squadra e garantendo un servizio efficiente e di qualità.