Futuri sposi a scuola da psicoterapeuta e avvocato: a Concorezzo il corso prematrimoniale civile 2026

Prende il via a Concorezzo la seconda edizione del corso prematrimoniale civile, promosso dal Comune. Dopo il grande successo della prima edizione a maggio 2025, che ha registrato una partecipazione di oltre 20 persone, l’iniziativa torna con tre incontri pensati non solo per prepararsi in modo consapevole al matrimonio o all’unione civile ma anche per dedicare tempo e importanza alle coppie già sposate o conviventi da tempo.

Lezioni di comunicazione emotiva e gestione dei conflitti: il corso prematrimoniale aperto anche alle coppie già sposate o conviventi

Gli incontri si terranno nei giorni di martedì 20 gennaio, 27 gennaio e 3 febbraio 2026 alle 21 in sala di Rappresentanza del Comune di Concorezzo, sono gratuiti, aperti anche ai non residenti, ma con prenotazione obbligatoria. Le iscrizioni sono già aperte e sono arrivate le prime richieste. Gli incontri, aperti anche alle coppie già sposate o conviventi, saranno tenuti da una psicoterapeuta e da un avvocato e affronteranno temi fondamentali della vita di coppia: comunicazione emotiva, gestione dei litigi, fasi della vita insieme e diritti e doveri legali, con un focus particolare sulla gestione economica.

Il corso è nato la scorsa primavera in risposta al trend in crescita dei matrimoni civili: dal 2015 a Concorezzo i matrimoni civili hanno raggiunto il 63,5% del totale delle celebrazioni. Dal 2015 a inizio dicembre 2025, infatti, sono stati celebrati 381 matrimoni civili e 219 religiosi, mentre le unioni civili, introdotte nel 2016, sono state 11.

Corso prematrimoniale civile a Concorezzo: un modo strutturato per dare importanza alla coppia

“Dati alla mano, le coppie che scelgono il rito civile sono in costante aumento nella nostra città da ormai dieci anni. Questo ci ha spinto, lo scorso anno, a organizzare un corso prematrimoniale civile in grado di fornire strumenti emotivi e conoscenze legali per affrontare un matrimonio o una convivenza in modo consapevole – sottolinea il sindaco Mauro Capitanio –. Dopo il grande successo della prima edizione abbiamo voluto riproporre il corso aperto sia ai futuri sposi sia alle coppie già formate. Un modo strutturato per dare importanza alla coppia come nucleo familiare e comunitario”.

“Con il corso prematrimoniale civile vogliamo prenderci cura delle coppie – aggiunge l’assessore alle Pari Opportunità Laura Della Bosca – offrendo conoscenze legali e strumenti di comunicazione per affrontare insieme, in modo consapevole, il percorso della vita insieme. L’obiettivo è dare valore ai nuclei familiari che si stanno creando e rispondere a un reale bisogno della cittadinanza. Le date sono state scelte in modo da non sovrapporsi con il corso parrocchiale, permettendo così anche alle coppie che hanno scelto il rito religioso di partecipare al corso prematrimoniale comunale. Una conferma del dialogo costruttivo e di un approccio collaborativo con la Parrocchia nell’accompagnamento delle coppie che hanno scelto di intraprendere un percorso di vita insieme”.

Per iscrizioni e informazioni: comunicazione@comune.concorezzo.mb.it

I dati dei matrimoni nel dettaglio:

2015: 24 matrimoni religiosi, 24 matrimoni civili (tot. 48)

2016: 17 matrimoni religiosi, 21 matrimoni civili (tot. 38)

2017: 14 matrimoni religiosi, 42 matrimoni civili (tot. 56)

2018: 25 matrimoni religiosi, 36 matrimoni civili (tot. 61)

2019: 22 matrimoni religiosi, 42 matrimoni civili (tot. 64)

2020: 10 matrimoni religiosi, 16 matrimoni civili (tot. 26)

2021: 28 matrimoni religiosi, 44 matrimoni civili (tot. 72)

2022: 24 matrimoni religiosi, 43 matrimoni civili (tot. 67)

2023: 14 matrimoni religiosi, 43 matrimoni civili (tot. 57)

2024: 27 matrimoni religiosi, 33 matrimoni civili (tot. 60)

2025 (dati aggiornati al 2 dicembre): 14 matrimoni religiosi, 37 matrimoni civili (tot. 51)

Unioni civili (in vigore dal 2016): 11