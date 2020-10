Covid in Villa Teruzzi, tanti positivi: tutti asintomatici

Concorezzo. Aggiornamento IMPORTANTE situazione RSA Villa Teruzzi – Coopeselios. A seguito del caso di positività al tampone covid di un’ospite della RSA Villa Teruzzi riscontrata i giorni scorsi, la cooperativa Coopeselios che gestisce la RSA che attualmente ospita 46 anziani, ha proceduto con la programmazione dei tamponi a tutti gli ospiti e operatori della struttura.

Giovedì sono stati eseguiti i primi 23 tamponi a una prima tranche di ospiti. Le persone risultate positive sono state 20. Venerdì sono stati sottoposti a tampone gli altri ospiti della RSA e i risultati saranno comunicati dal laboratorio di analisi nella giornata di domani, lunedì 12 ottobre. Martedì 13 ottobre verranno infine eseguiti i tamponi agli operatori sanitari che prestano servizio in Villa Teruzzi.

“Le famiglie degli ospiti sono state tempestivamente aggiornate in merito all’esecuzione e ai risultati dei tamponi- ha precisato il direttore della RSA Leonardo Virgilio-. A oggi la situazione è sotto controllo e gli ospiti sono nella quasi totalità dei casi asintomatici. Negli ultimi giorni ci sono stati tre decessi di anziani con un quadro clinico critico da tempo e si sta verificando se la positività al tampone possa essere stata una concausa al decesso. Il numero dei decessi degli ospiti nella struttura è a oggi in linea con le statistiche degli scorsi anni”.

ATS è stata immediatamente allertata e il tavolo di controllo della situazione nella RSA composto da Coopselios, Comune di Concorezzo e, appunto, ATS è in costante contatto per la messa in campo delle procedure previste in questi casi. In particolare ATS ha fornito le indicazioni rispetto alla gestione della struttura (percorsi, isolamento delle aree dedicate agli ospiti positivi al tampone e a quelli negativi, uso dei presidi di protezione, zone filtro, percorsi degli operatori) che Coopeselios ha immediatamente recepito e messo in campo. E’, inoltre, in programma per domani, lunedì 12 ottobre, in Villa Teruzzi un incontro con i vertici di ATS Monza e Brianza per un aggiornamento sulla situazione e per definire eventuali procedure da attivare alla luce dei risultati dell’ultima tranche di tamponi che arriveranno domani

“La cooperativa che gestisce la RSA – ha precisato il Sindaco Mauro Capitanio- sta mettendo in campo tutte quelle procedure previste da ATS in questo genere di situazione sia per quanto riguarda gli ospiti sia per quanto riguarda il personale. Il flusso di comunicazione verso le famiglie e verso anche la cittadinanza continuerà a essere garantito in un’ottica di trasparenza e di fiducia”.