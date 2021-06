Da lunedÃ¬ Concorezzo in zona bianca: addio coprifuoco

Concorezzo. Insieme a tutti i Comuni della Lombardia, anche la nostra città da lunedì sarà in zona bianca. Questo vuol dire addio al coprifuoco dalle 24 alle 5, libertà di spostamenti verso le altre zone bianche (ma anche verso le gialle, dove resterà il coprifuoco) e tanto altro.

Lombardia zona bianca vuol dire anche nessun limite di presenza ai tavoli per i ristoranti all'aperto. Al chiuso, invece, 6 persone al tavolo. Il governatore Attilio Fontana ha annunciato oggi l'imminente passaggio della regione nella fascia con misure meno severe, vista l'evoluzione favorevole del quadro dell'epidemia di covid e della campagna di vaccinazione. Con la Lombardia -nell'ordinanza che verrà firmata dal ministro Roberto Speranza- potrebbero essere promosse anche Lazio, Piemonte. Emilia Romagna e provincia di Trento. "Le vaccinazioni stanno andando bene e sono determinanti per fermare questa epidemia: da lunedì come Lombardia saremo zona bianca e avremo ulteriori allentamenti", le parole di Fontana. Attualmente, sono 7 le regioni in zona bianca. In Veneto, il governatore Luca Zaia fornisce dati che evidenziano una situazione sotto controllo: l'indice Rt è a 0,68, l'incidenza si attesta a 14,7 casi per 100mila abitanti. L'occupazione delle terapie intensive è al 4%, quella dei reparti di area non critica è al 3%.

Resta l'obbligo della mascherina e l'invito ad utilizzare le normali misure di igiene e prevenzione.

Con il passaggio in zona bianca in Lombardia riaprono anche le attività che dovevano ripartire il 15 giugno o 1 luglio. Via libera allora a piscine coperte, centri benessere, sale gioco, parchi a tema, centri sociali e culturali. Ma riprendono anche i corsi di formazione. Per partecipare a un matrimoniombisogna presentare Green pass (tampone fatto non più di 48 ore prima, esito vaccinazione). Non si sa ancora nulla riguardo le discoteche, la cui data di riapertura dipende da una decisione del governo che non è ancora arrivata.