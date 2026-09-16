Dal 2027 via il bollo a moto e auto medio-piccole

Finalmente una buona notizia. Una novità destinata a interessare milioni di automobilisti italiani. Il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento che prevede, a partire dal 2027, l’abolizione del bollo per le autovetture di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e per i motocicli. Secondo le stime diffuse dal Governo, la misura potrebbe riguardare oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, oltre a circa un milione di motoveicoli.

L’agevolazione non sarà però applicata a tutti i veicoli indistintamente. L’esenzione spetterà a una sola vettura per persona fisica e riguarderà le auto fino a 80 kW. Nel caso di più veicoli che rispettano i requisiti, sarà considerata quella con la potenza minore. Per le moto, l’esenzione sarà prevista a determinate condizioni, in particolare per chi non beneficia già dell’agevolazione su un’automobile entro gli 80 kW.

Il Governo prevede inoltre un trasferimento alle Regioni per compensare il mancato gettito derivante dalla tassa automobilistica, che normalmente rappresenta una delle principali entrate legate alla circolazione dei veicoli. Per il 2027 sono previsti circa 2,29 miliardi di euro di trasferimenti compensativi.

Tra le reazioni politiche c’è quella del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha espresso soddisfazione per il provvedimento.

La misura si inserisce nel pacchetto di interventi approvato dal Governo il 16 settembre 2026 e punta a ridurre il peso della tassa per una larga parte degli automobilisti, intervenendo contemporaneamente sul sistema di compensazione per le Regioni.

“Una buona notizia che offre sollievo economico per i cittadini che stanno vivendo un momento di difficoltà economica. C’è poi la garanzia per le Regioni che non saranno penalizzate da questo provvedimento in quanto il Governo ha garantito che si impegna a trasferire alle Regioni il mancato introito della tassa automobilistica”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri che prevede l’abolizione del bollo auto.

“Un impegno concordato col ministro Giorgetti, oggi mantenuto – conclude Fontana – da parte dell’esecutivo nazionale che esenta 13 milioni di automobilisti e 7 milioni di motociclisti dal pagamento di questa tassa nel 2027”.