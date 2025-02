Dramma al Malcantone, morto motociclista

Concorezzo. Un motociclista di 34 anni, W.P., nato a Vimercate e residente a Brugherio, è morto questa sera in un drammatico incidente al Malcantone. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.

Squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura, una Mini, condotta da un 50enne, e una moto, un grosso scooter con in sella un giovane classe 1990 .

Per cause in fase di accertamento l’autovettura e la moto sono entrate in collisione. L’impatto è stato violentissimo. I testimoni hanno raccontato del giovane centauro riverso in una pozza di sangue. Ovunque vetri e pezzi di lamiera.

Sul posto per soccorrere i coinvolti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza l’autopompa da Vimercate e l’autobotte dalla sede centrale di Monza.

Due i feriti: uno trasportato in codice verde, l’atro in codice rosso dal personale AREU giunto in posto. Quest’ultimo purtroppo è deceduto.

Presenti le forze dell’ordine e la Polizia locale con il comandante Roberto Adamo per i rilievi del caso.