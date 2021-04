Droga e alcol alla comunione: auto confiscata, patente via

Concorezzo. Aveva bevuto e fatto uso di droghe, tipo cocaina. Il tutto durante un party per festeggiare la Comunione di un parente. Poi si è messo alla guida della sua auto, ha letteralmente seminato il panico fino a quando la vettura si è ribaltata, per fortuna senza conseguenze per nessuno. E' questo lo sconcertante esito degli esami tossicologici disposti dalle autorità a seguito dell'incidente avvenuto a Brugherio, in viale Lombardia, sabato intorno alle 18. Protagonista un giovane sudamericano di 21 anni, residente a Concorezzo. Nelle sue vene è stato riscontrato il triplo dell'alcol consentito per legge. Oltre alle sanzioni amministrative, è stato disposto il ritiro della patente e la confisca del mezzo, con l'aggravante che il protagonista era neopatentato. Si spiega così (anche se non si giustifica) la reazione di un automobilista di passaggio che aveva preso a schiaffi il conducente dopo che quest'ultimo, insieme a due amici, erano stati estratti dall'abitacolo.

