Due nuovi medici di base a Concorezzo
Concorezzo. A partire dal 1 ottobre, prenderanno servizio in paese due nuovi Medici di Medicina Generale. Sono la dottoressa Maria Chiara Dazzani e la dottoressa Valeria Verusio.
Con l’inserimento delle nuove dottoresse, l’AMT di Concorezzo cesserà l’attività.
Ultimo giorno di apertura: 30 settembre.
👥 COME CAMBIARE MEDICO
Da martedì 1 ottobre, ore 8.30 in particolare gli ex pazienti del dottor Mari e della dottoressa Stucchi, possono effettuare la scelta del nuovo medico con queste modalità:
📌 DI PERSONA
✅ CUP del Centro Medico Santa Marta
📍 Via Santa Marta 18 – Concorezzo
🕒 Dal lunedì al venerdì | 8.30 – 12.30
✅ Servizi Sociali del Comune – 4° piano
🕒 Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì | 8.30 – 12.30
📄 Portare fotocopia fronte/retro di:
• Carta d’identità
• Tessera sanitaria (CRS)
📱 ONLINE / TELEFONO
🔹 Sportello Istanze Online Cittadino (SIOC)
🌐 www.asst-brianza.it
📩 In caso di difficoltà: scrivere a
sceltarevoca.vimercate@asst-brianza.it (inserire anche un numero di telefono per essere ricontattati)
🔹 Numero Verde Regionale
📞 800.638.638 (da rete fissa)
📞 02.99.95.99 (da cellulare)
🔹 Sito regionale
🌐 prenotasalute.regione.lombardia.it
→ Sezione “Prenota senza ricetta”
📱 Oppure tramite APP Salutile
🔹 Fascicolo Sanitario Elettronico
Accedi con SPID su:
🌐 www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it
🔹 Farmacie abilitate