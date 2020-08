Ecco la nuova rotonda tra via Dante e via Volta

Concorezzo. Un nuovo intervento viabilistico in un incrocio drammaticamente noto per essere stato teatro di diversi incidenti, anche mortali. Dopo l'intervento per la nuova rotatoria nei pressi del supermercato Lidl (Ecco la nuova rotonda), una rotonda cercherà di dare maggiore sicurezza e fluidità al traffico tra via Dante e via Volta. Il costo, mezzo milione di euro, sarà a carico dei privati impegnati nella realizzazione del cosidetto comparto 8.

Prenderanno il via lunedì 31 agosto i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di via Dante-via Volta.

L'opera prevede un intervento che andrà a migliorare il traffico sull'importante arteria cittadina con i relativi svincoli ma anche con un primo intervento di riqualificazione dell’area a verde limitrofa ai primi civici di via Adda. La rotatoria compatta ha un calibro di 30 metri e interessa le vie Dante e Volta, garantendo anche le manovre di immissione da via Pascoli.

Il completamento delle opere richiederà circa 17 settimane: la risagomatura dell’intersezione con la realizzazione della rotonda e delle opere a verde sarà completata, secondo il cronoprogramma, entro la metà del mese dicembre, le opere di finitura del manto stradale, con la stesura del tappetino e la segnaletica orizzontale definitiva saranno completate definitivamente con l’avvento della primavera del 2021 per usufruire di migliori condizioni metereologiche.

Il costo dell'intervento è di circa 533.000 euro ed è parte degli standard urbanistici previsti dal Programma Integrato di Intervento denominato "Comparto 8" che interessa l’urbanizzazione, con molteplici destinazioni dell’area compresa tra via Adda, via Dante e via Don Minzoni.

L'opera è eseguita quale scomputo degli oneri di urbanizzazione, sotto la sorveglianza del Settore Urbanistica e Ambiente.

ViabilitÃ

I lavori comporteranno delle modifiche temporanee alla viabilità dell'area. A partire dai giorni successivi all'apertura del cantiere e nel corso di tutta la durata della prima fase dell'opera, i veicoli che giungeranno da via Volta dovranno effettuare un percorso alternativo da via Adda e da via Don Minzoni. Nel dettaglio verrà chiusa via Volta nel tratto tra via Adda e via Dante e verranno chiuse le svolte da via Dante verso via Volta.

