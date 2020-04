Elicottero in zona Eurohotel, ecco cosa Ã¨ successo

Concorezzo. E' ricoverato in gravi condizioni l'artigiano, molto conosciuto in città, che ieri è stato vittima di un infortunio in casa. L'uomo, classe 1958, forse a causa di un malore, sarebbe caduto da tetto della propria abitazione in via Toti. A causa della caduta e di un violento trauma cranico, l'uomo ha perso i sensi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'invio dell'elisoccorso del Niguarda, atterrato nel prato dell'Eurohotel. Trasportato in ospedale, il sessantenne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le prossime ore saranno decisive per valutare la gravità del trauma subito. L'operazione sarebbe comunque riuscita.