Esibizionista in via Manzoni, scatta l’allarme

Concorezzo. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Concorezzo. Una ragazzina che stava camminando in via Manzoni sarebbe stata affiancata da un’automobile, una Audi A3 nera, alla cui guida si trovava un uomo adulto che, secondo quanto riferito dalla famiglia, avrebbe mostrato le proprie parti intime.

L’episodio sarebbe avvenuto alle 18.

La segnalazione è stata diffusa nelle ore successive sui social, con l’invito ai residenti, e in particolare a genitori e ragazzi, a prestare attenzione nella zona. La famiglia riferisce inoltre di aver avvisato tempestivamente i Carabinieri dell’accaduto.

L’episodio ha suscitato preoccupazione anche perché, attraverso i commenti e le segnalazioni pubblicate su Facebook, vengono ricordati altri episodi simili che sarebbero stati segnalati nei mesi scorsi nella zona. Al momento, tuttavia, non è possibile stabilire se si tratti della stessa persona o se gli episodi siano collegati.

La descrizione fornita dalla ragazza riguarda un uomo adulto, cinquantenne, coi capelli corti, alla guida di una Audi A3 di colore nero. Saranno ora gli eventuali accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire la dinamica dell’episodio e a verificare eventuali collegamenti con precedenti segnalazioni.

Nel frattempo, l’appello che circola tra i cittadini è quello di mantenere alta l’attenzione, soprattutto negli spostamenti a piedi e nelle ore serali, invitando chi dovesse assistere a comportamenti analoghi a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine, evitando iniziative personali.

Al vaglio dei carabinieri le immagini delle attività commerciali della zona nel tentativo di individuare la targa.

Immagine generica creata con AI