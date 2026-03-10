In evidenza

Concorezzo mette al centro le relazioni: abbracci in Municipio e

Esplosione, banditi a segno in via 25 Aprile

Hanno ucciso l’Uomo Ragno?

Matteo Crippa morto 23 anni.jpg

Il cuore della Conco batte sempre per Mattia

Il Monza a La Spezia va in vantaggio di 2

Esplosione, banditi a segno in via 25 Aprile

  • Lucio Brignoli / 10 Marzo 2026

Concorezzo. Un commando di malviventi ha fatto esplodere il bancomat della BCC di via 25 Aprile, all’angolo con via Libertà. L’assalto dinamitardo, che avrebbe fruttato diverse migliaia di euro, è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica. L’intero complesso residenziale è stato svegliato in seguito al boato.

I malviventi hanno piazzato l’esplosivo e dopo aver sventrato il bancomat hanno portato via i contanti.

I Carabinieri di Vimercate e Concorezzo hanno avviato le indagini partendo dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona.

