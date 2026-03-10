Esplosione, banditi a segno in via 25 Aprile

Concorezzo. Un commando di malviventi ha fatto esplodere il bancomat della BCC di via 25 Aprile, all’angolo con via Libertà. L’assalto dinamitardo, che avrebbe fruttato diverse migliaia di euro, è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica. L’intero complesso residenziale è stato svegliato in seguito al boato.

I malviventi hanno piazzato l’esplosivo e dopo aver sventrato il bancomat hanno portato via i contanti.

I Carabinieri di Vimercate e Concorezzo hanno avviato le indagini partendo dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Leggi anche

Pezzotto: concorezzese paga 1000 euro alla Lega calcio e viene convocato dalla Finanza