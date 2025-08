Febbre da zanzara, Concorezzo chiude i parchi

Concorezzo. Comunicazione del Comune.

ATS ha segnalato due casi sospetti infezione da Arbovirosi (sospetta Dengue) relativi a persone che, negli ultimi sei giorni, hanno frequentato anche il territorio di Concorezzo.

In via precauzionale, sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione nei principali parchi, nelle aree gioco e nelle aree verdi lungo la direttrice di via Dante, che si aggiunge a quelli già effettuati e a quelli ordinari già programmati nelle prossime settimane sul territorio comunale. Orari e istruzioni operative sarnno comunicate alla cittadinanza a stretto giro.

In attesa della disinfestazione in corso di attivazione, da domani rimarranno chiusi i parchi di Villa Zoia, Scaccabarozzi e di via XXV aprile fino alla fine dell’intervento.

👉 Chiediamo la collaborazione di tutti, adottando le consuete buone pratiche per prevenire la proliferazione delle zanzare, in particolare evitando i ristagni d’acqua nei giardini e negli spazi esterni, soprattutto dopo le recenti precipitazzioni.

Grazie a tutti per la collaborazione.