Forza Gabriele, il sindaco dal piccolo investito dal pirata

Concorezzo. Sono ancora in corso le indagini per risalire alla dona, alla guida di una utilitaria rossa, che ha investito e mandato in ospedale con una gamba rotta un alunno delle scuole elementari. In occasione della Festa del 2 giugno il sindaco Mauro Capitanio ha voluto fare visita al piccolo Gabriele, 8 anni, costretto su una sedia a rotelle in attesa che la frattura di ricomponga.

"Oggi l'augurio più grande va al piccolo Gabriele di 8 anni, compiuti poche settimane fa - ha scritto il primo cittadino leghista su Facebook - 8 come il numero della maglia che la Gsd Concorezzese ha voluto donargli. Gabriele la scorsa settimana è stato investito all'altezza del Bar Samoa (Pirata di Concorezzo: c'è una pista. Bambino operato a Monza) da un pirata della strada che non si è fermato dopo l’incidente. Purtroppo l'impatto ha causato la frattura di tibia e perone. Continuano le ricerche del conducente dell’auto da parte delle Forze dell’Ordine. Al vaglio le immagini delle telecamere. L'accusa pesante è di omissione di soccorso ma se l'autore dovesse recarsi autonomamente presso la Caserma dei Carabinieri potrebbe beneficiare di alcune attenuanti. A Gabriele gli auguri di pronta guarigione e un abbraccio speciale alla sua famiglia".