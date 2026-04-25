Frode da 150 milioni, asse cinese Concorezzo-Prato

Concorezzo. Una maxi frode fiscale basata su fatture false per oltre 178 milioni di euro è emersa da un’indagine della Guardia di Finanza di Monza, partita proprio da una verifica fiscale effettuata presso una società di Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza.

L’inchiesta ha portato alla scoperta di un articolato sistema di frode carosello sull’Iva, realizzato attraverso 14 società “cartiere”, imprese fittizie gestite principalmente da cittadini cinesi e con sede tra le province di Milano, Monza e Prato.

Secondo gli investigatori, queste società avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di 143,4 milioni di euro, di cui ben 35 milioni utilizzati dalla sola azienda di Concorezzo finita sotto accertamento.

Proprio da questa realtà brianzola sono partite le indagini che, grazie anche ad approfondimenti antiriciclaggio, hanno permesso di ricostruire il meccanismo fraudolento: merci fatte transitare solo formalmente attraverso società fittizie, fatture false e Iva mai versata allo Stato.

Su richiesta della Procura, il Tribunale ha disposto un sequestro preventivo di circa 12 milioni di euro nei confronti di un imprenditore cinese residente in Brianza, ritenuto il principale indagato.

Il provvedimento è finalizzato alla confisca di denaro, immobili e disponibilità finanziarie. Tra i beni sequestrati figurano anche otto immobili, compresa una villa considerata di pregio.

Le perquisizioni hanno interessato anche la città di Prato, dove avevano sede alcune delle società cartiere coinvolte. Resta ora da chiarire il legame diretto tra l’imprenditore brianzolo e le aziende fittizie toscane.

La frode carosello rappresenta uno dei sistemi più sofisticati di evasione dell’Iva intracomunitaria: le società acquistano beni senza Iva da Paesi UE, li rivendono applicando l’imposta e poi scompaiono senza versarla al Fisco, lasciando un enorme danno per l’Erario. In questo caso, tutto sarebbe partito proprio da Concorezzo.