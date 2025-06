Fuga di gas a Concorezzo, disagi in zona cimitero

Conc. A causa di una dispersione di gas metano questa mattina hanno preso il via i lavori urgenti sulla rete Italgas nella zona del Cimitero cittadino.

L’area è stata messa in sicurezza e non sussistono rischi per la popolazione

L’intervento proseguirà per tutta la giornata

Modifiche viabilistiche:

Chiuso il tratto di carreggiata da Vimercate verso Milano dalla rotatoria di via Dante/via Manzoni fino alla rotatoria Lidl (SP Milano-Imbersago/rotatoria via Milano)