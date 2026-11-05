Furgone distrutto dalle fiamme a settembre, individuato il presunto autore

Si tratta di un 41enne di Desio. L’episodio era avvenuto in via della Pace, vicino a un esercizio di ristorazione.

È stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Monza il presunto responsabile dell’incendio doloso che lo scorso 21 ha ridotto in cenere un furgone aziendale ad Arcore. A conclusione di un’articolata attività d’indagine condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa di Monza e della Stazione di Arcore, i sospetti si sono concentrati su un 41enne residente a Desio, già noto alle forze dell’ordine.

I fatti risalgono alla prima serata del 21 settembre, quando l’allarme era scattato in via della Pace, vicino a un ristorante, dove un veicolo commerciale intestato a una ditta locale era stato dato alle fiamme. L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Monza aveva circoscritto il rogo, evitando conseguenze peggiori per i veicoli in sosta e i muri circostanti, senza registrare feriti.

Decisive per le indagini sono state le verifiche tecniche sul posto, la visione dei filmati presi dalle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dai militari dell’Arma, che hanno permesso di delineare un quadro probatorio grave e concordante a carico del 41enne.