Furgone senza controllo, paura in via LibertÃ 

Concorezzo. Paura questa mattina in via Libertà. Per cause al vaglio dei carabinieri della caserma di via Ozanam, intorno alle 7 il conducente di un furgone è entrato diretto nella zona a traffico limitato. Dopo aver "dribblato" il pilomat di protezione posto all'angolo con via santa Marta, il conducente, un uomo di 45 anni, ha proseguito la sua corsa abbattendo una delle fioriere della zona pedonale, all'altezza del civico 121. Immediatamente è stato dato l'allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza dell'Avps di Vimercate. Il conducente, che potrebbe aver accusato un malore, è stato trasportato a sirene spiegate, in codice giallo, all'ospedale di Vimercate. Seguono aggiornamenti.

Leggi anche

Viveva solo, trovato morto in casa

Nuove droghe, coinvolti due giovani di Concorezzo