Grave incidente stradale a Cornate d’Adda: un morto e un ferito

Drammatico incidente stradale ieri a Cornate d’Adda. Lungo la Strada Costiera, una moto e un’autovettura si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza e di Lecco. In particolare, si è reso necessario l’intervento di un’Autopompa Serbatoio (APS) dal distaccamento di Merate e di un Carro Fiamma dal distaccamento di Vimercate, che hanno subito provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti.

Imponente la macchina dei soccorsi: il personale sanitario, giunto sul posto anche con l’elisoccorso, ha purtroppo dovuto constatare il decesso del motociclista a causa delle gravi lesioni riportate. Un’altra persona coinvolta nel sinistro è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati affidati alle Forze dell’Ordine presenti sul posto.