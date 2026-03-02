Guerra, concorezzese bloccato a Dubai

Concorezzo. C’è anche un concorezzese tra gli italiani bloccati nelle drammatiche ore della guerra in Iran e che ha coinvolto anche Dubai. Massimiliano Cravini, 53 anni, chimico di formazione, è direttore delle operazioni oil and gas presso la giapponese Nidec che nel 2012 ha rilevato un ramo dell’ex Ansaldo. È di fatto prigioniero nel suo albergo nell’emirato. Cravini era arrivato a Dubai mercoledì scorso e doveva rientrare a Concorezzo, dove vive la sua famiglia, sabato quando però sono stati cancellati tutti i voli.

Il concorezzese si trovava già in aeroporto ed è dovuto rientrare in albergo, l’Oaks Ibn Battuta Gate, dove Concorezzo.org lo ha raggiunto telefonicamente questa mattina.

“Sono tranquillo”

” Le indicazioni per il momento è quella di rimanere in albergo e di non uscire. La situazione è tranquilla, i taxi stanno circolando, il traffico ovviamente è meno intenso del solito, ma anche il centro commerciale che vedo dalla finestra (vedi galleria foto) è comunque frequentato. Sicuramente fino a domani lo spazio aereo resterà chiuso ma non credo ci sarà una soluzione a breve termine. Io mi trovo al settimo piano dell’albergo. Ci sono tutte le condizioni per rimanere tranquilli e al sicuro. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali da parte delle autorità ma ho avuto modo di parlare con due consolati”.

Oggi situazione delicata

Esplosioni sono state avvertite negli ultimi minuti a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Lo riferiscono i media locali e i giornalisti sul posto dell’agenzia francese Afp. Il Bahrein annuncia un morto negli attacchi iraniani. L’esercito israeliano, secondo quanto riferisce Al Jazeera, afferma che l’Iran ha lanciato altri missili contro Israele e che le difese aeree stanno operando per intercettare i missili. L’Idf ha invitato i residenti che ricevono gli allarmi a rifugiarsi e a rimanere in spazi protetti fino a nuovo ordine.

