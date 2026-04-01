Hackerato il profilo Facebook di Gatto Panceri

Concorezzo. Nelle ultime ore Gatto Panceri, è stato vittima di un episodio di hackeraggio del suo profilo Facebook. A rendere noto il fatto è stato lo stesso cantautore concorezzese che è poi riuscito a riprendere possesso del profilo ma non a cambiare, al momento, il nome che a tutt’oggi compare come “META SETTINGS”. Immediato l’avviso ai fan a non aprire messaggi, per il pericolo che potessero contenere richieste di dati personali finalizzate a impossessarsi di altri profili.

Quello del cantante non è un caso isolato. Prima di lui altri personaggi famosi e influencer hanno vissuto esperienze simili sui social, spesso originate da attacchi di phishing finalizzati a compromettere le credenziali di accesso degli utenti. Tra questi lo youtuber Andrea Galeazzi, il cantante Marco Carta e l’imprenditrice Elisabetta Franchi. Oltreoceano i pirati informatici non sono stati da meno, come accaduto con la violazione dei profili di Kanye West, Joe Biden e Bill Gates, con lo scopo di promuovere truffe bitcoin.

Il furto delle password avviene sfruttando la vulnerabilità della sicurezza delle piattaforme online, dagli account social alla messaggistica istantanea. Un fenomeno in continuo aumento che è possibile prevenire adottando alcuni piccoli accorgimenti di cyber hygiene consultabili anche sui siti ufficiali della Polizia di Stato.