Halloween nocivo, sequestri a Concorezzo

Concorezzo. Ancora una volta un sequestro di prodotti potenzialmente pericolosi per minori. Ancora una volta una invasione di merce non aderente ai requisiti di legge.

Questa volta nel mirino della Polizia locale di Milano sono finite “cinesate” destinate ad animare i festeggiamenti di Halloween.

Le Forze dell’ordine sono entrate anche in un capannone cinese di Concorezzo in zona Malcantone.

La Polizia locale, tramite il Gruppo operativo anticontraffazione (G.O.A.C.), ha sequestrato 80mila giocattoli potenzialmente pericolosi, nonostante riportassero la marcatura CE, poiché non conformi alle normative europee di sicurezza.

Le operazioni, svolte a Milano, Concorezzo e Brugherio, hanno richiesto tre giorni di perquisizioni, durante le quali è stata censita merce per un valore stimato di 650mila euro. Tra gli articoli sequestrati, tutti a tema Halloween e Natale, si trovano cerchietti decorativi, zucche, streghe, maschere, peluche, figure di Babbo Natale, soldati, elfi e gnomi.

La merce era distribuita in tre depositi estesi su una superficie complessiva di 23mila metri quadrati e gestiti da due società commerciali, amministrate da cittadini cinesi del 1964 e 1968, entrambi denunciati per aver introdotto prodotti pericolosi sul mercato europeo, violando le normative di sicurezza e incorrendo in frode commerciale.

I giocattoli, privi di numero di serie o elementi identificativi, erano etichettati come “decorazioni e addobbi natalizi”, un espediente comune per eludere le rigide regolamentazioni europee. Sebbene alcuni fossero in tessuto morbido e flessibile e altri in plastica dura ricoperta di peluche, presentavano rischi chimici e fisici, in quanto fragili e con componenti a rischio di soffocamento, come pile a bottone facilmente accessibili.

A Concorezzo non è la prima volta che accade