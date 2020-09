In centro con una mannaia: filmato e denunciato

Concorezzo. Ha percorso alcuni metri del centro cittadino, in via Libertà, con in pugno una mannaia. Una scena da "Shining" che non è sfuggita, per fortuna, all'occhio delle molte telecamere posizionate in paese. E così ora i carabinieri di via Ozanam hanno un identikit abbastanza chiaro dell'uomo, di circa 50 anni, che l'altra notte si aggirava senza aggressività per le vie del centro con il pericoloso arnese da cucina tra le mani. Non è ancora chiaro se l'uomo abbia usato il coltellaccio per alcuni atti vandalici, su cui sono in corso accertamenti. Nelle prossime ore potrebbe essere spiccata a suo carico una denuncia da parte dei carabinieri.

COSA RISCHIA. L'uomo potrebbe essere denunciato per porto abusivo di arma impropria. In questo caso rischierebbe un processo penale e una condanna da sei mesi a due anni e un’ammenda da 1.000,00 euro sino a 10.000,00 euro. Se il fatto venisse giudicato di lieve entità, il giudice potrebbe condannare l'uomo calla sola sanzione pecuniaria. L’unica strada per evitare il processo sarebbe presentarsi dai carabinieri e offrire una motivazione plausibile del gesto.