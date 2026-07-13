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#Cronaca

Incendio al Bagordo

  • MC / 13 Luglio 2026

Concorezzo. Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute questa notte a Cascina Bagordo per un incendio che ha interessato un’autovettura parcheggiata all’interno di un’area esterna privata, in prossimità di alcuni box e manufatti adibiti a ricovero attrezzi.
All’arrivo delle squadre, le fiamme avevano già coinvolto, oltre al veicolo, parte della copertura di un fabbricato adiacente e una casetta in legno utilizzata come deposito attrezzi.
L’intervento ha consentito il completo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area, evitando l’ulteriore propagazione delle fiamme alle strutture circostanti.

Sul posto sono intervenute due APS (Autopompe Serbatoio), un’ABP (Autobotte Pompa) e un’Autoscala.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.
Presenti sul posto le Forze dell’Ordine e il personale AREU.