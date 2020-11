Rancate, incendio al concessionario Audi

Concorezzo. Cinque mezzi dei Vigili del fuoco, carabinieri e un'ambulanza sono intervenuti ieri sera, intorno alle 21,30, per un incendio sviluppatosi all'interno del concessionario Audi prima scelta plus, al civico 88 della Provinciale Monza-Melzo, in località Rancate. Le fiamme hanno avvolto una delle vetture all'interno dell'autosalone, forse mentre era inserita la ricarica elettrica. Ma le cause del rogo sono al vaglio degli inquirenti e della compagnia assicurativa. Alle 21.49 è stato chiesto anche l'intervento di un'ambulanza dell'Avps di Vimercate che, partita in codice verde, è poi rientrata alla sede di via Cadorna senza la necessità di trasportare alcun ferito in ospedale.