Incendio nella valle degli orti, a fuoco un capanno

Concorezzo. Due mezzi dei vigili del fuoco, un'ambulanza dell'Avps di Vimercate e una gazzella dei carabinieri sono intervenuti oggi, poco dopo le 18, al confine tra Concorezzo e Vimercate, in zona Torri Bianche, nella cosiddetta "valle degli orti". I pompieri sono dovuti intervenire per domare le fiamme che hanno divorato un capanno all'interno di uno dei tanti lotti di terreno dedicati all'orticoltura. All'inizio si era temuto che le fiamme potessero aver ferito una persona ma da quanto risulta alla centrale operativa del 112 non si è reso necessario nessun trasporto in ospedale. Accertamenti in corso sulle cause del rogo. Il fumo sviluppatosi si è alzato in colonne visibili a centinaia di metri di distanza. Ora la situazione è sotto controllo.