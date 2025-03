Incidente a Cornate, auto distrutta

Cornate. Una squadra del Comando di Monza e Brianza è intervenuta lunedì sera, 10 marzo, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura.

Per cause in fase di accertamento, il veicolo è finito contro vari ostacoli, per la gravità dell’impatto il motore dell’autovettura si è staccato ed è finito sulla sede stradale

In posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza l’autopompa da Vimercate.

Risultano coinvolti tre feriti trasportati in codice giallo dal personale AREU giunto in posto.

Presenti le forze dell’ordine per i rilievi del caso.