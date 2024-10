Incidente col monopattino sulla Provinciale 2

Concorezzo. Momenti di apprensione ieri sera, venerdì, intorno alle 22.10, lungo la Provinciale 2, in prossimità del Bar Code. Per motivi al vaglio dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Vimercate, un giovane di 22 anni, residente a Cologno Monzese, ha perso il controllo del proprio monopattino elettrico ed è volato sull’asfalto a velocità sostenuta. In un primo momento qualcuno ha pensato che fosse stato investito un pedone. Alcuni testimoni, tra cui alcuni avventori del locale, hanno dato l’allarme al 112. Sul posto, insieme ai carabinieri, un’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane al San Gerardo di Monza dopo le prime cure sul posto. Le condizioni non sembrano gravi.

