Concorezzo. Infortunio sul lavoro questo pomeriggio, intorno alle 17, in via Nando Tintorri 18, nel comparto produttivo a ridosso della Dogana. Polizia locale e soccorritori dell'Avps di Vimercate sono intervenuti per soccorrere una donna di 39 anni. Le condizioni sono parse piuttosto serie a tal punto che la donna è stata trasportata in emergenza, in codice giallo, all'ospedale di Vimercate. Seguono aggiornamenti