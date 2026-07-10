Internet ko, Comune sollecita Fibercop

Concorezzo. Dopo i due gravi black-out della rete in meno di quindici giorni,

il Comune ha inviato in questi giorni una lettera a FiberCop per avviare un confronto finalizzato alla risoluzione dei disservizi che, nelle ultime settimane, hanno interessato la rete di telecomunicazioni sul territorio comunale, con particolare riferimento ai servizi di telefonia e connettività in fibra ottica.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale nasce dalle numerose segnalazioni raccolte da cittadini e attività del territorio in queste settimane, che hanno evidenziato interruzioni o rallentamenti della connessione. A seguito delle comunicazioni ricevute, il Comune si è attivato con FiberCop (la società nata dalla separazione di Tim e oggi responsabile della maggior parte della rete in fibra e di quella vecchia in rame) per condividere le criticità riscontrate e favorire un intervento tecnico che possa consentire il pieno ripristino della qualità del servizio.

Le problematiche segnalate sembrerebbero essere collegate al mancato o discontinuo funzionamento delle apparecchiature tecnologiche installate presso la centrale di telecomunicazioni di via Piave, gestita da FiberCop.

In particolare per l’ultimo ko l’operatività della centrale di via Piave è stata ripristinata definitivamente lunedì mattina alle 9 dopo oltre 12 ore di pesanti disservizi. Il fermo centrale è stato causato da un’interruzione della corrente elettrica, dovuto ad un picco di assorbimento per le elevate temperature registrate negli ultimi giorni. Sono attivi sulla centrale i necessari alert che segnalano il superamento di livelli di guardia della temperatura; la situazione, per quanto complessa, è presidiata sia a livello software (allarmistica) che fisico, con passaggio 2 volte al giorno dei tecnici.

L’Amministrazione comunale ha comunque chiesto al gestore un approfondimento e un intervento tempestivo, con l’obiettivo di individuare le cause dei disservizi e accompagnare il percorso di risoluzione.

Il confronto con FiberCop si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione avviato negli ultimi anni per lo sviluppo della rete in fibra ottica sul territorio comunale.

Tra il 2024 e il 2025 sono state infatti 143 le vie interessate dagli interventi di posa della nuova infrastruttura, un investimento importante per migliorare la connettività a disposizione di cittadini, famiglie e imprese.

“Le segnalazioni ricevute nelle ultime settimane da cittadini e attività del territorio ci hanno permesso di raccogliere un quadro preciso delle criticità riscontrate sulla rete Internet – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Walter Magni –. In queste settimane abbiamo mantenuto un confronto costante con FiberCop, condividendo le problematiche emerse e sollecitando le verifiche necessarie. La lettera inviata nei giorni scorsi si inserisce proprio in questo percorso di dialogo, con l’obiettivo di formalizzare le criticità riscontrate e chiedere un intervento tempestivo volto a individuare le cause dei disservizi e favorirne la risoluzione”.