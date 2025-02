Ksb, 7 milioni di utile

Concorezzo. KSB Italia S.p.A., leader nel settore del trasporto di fluidi grazie alla produzione di pompe e valvole, annuncia con orgoglio i risultati economici relativi all’esercizio 2024, che evidenziano una crescita significativa nonostante un contesto globale complesso.

L’anno si è concluso con un confermato totale di 97.069.000 euro, suddiviso tra pompe (48.895.000 euro), valvole (21.773.000 euro) e il comparto dedicato ai servizi (SupremeServ), che ha raggiunto 26.401.000 euro. Il fatturato totale ha toccato quota 98.648.914,80 euro, registrando un incremento dell’11,5% rispetto al 2023, mentre l’utile ante imposte è stato pari a 6.964.694,49 euro.

Questi risultati rappresentano una crescita del 1,5% sul confermato e un incremento a doppia cifra sul fatturato rispetto all’anno precedente, evidenziando la capacità dell’azienda di affrontare e superare le difficoltà.

“Desideriamo ringraziare i nostri collaboratori per l’impegno costante nella gestione delle sfide e i nostri clienti e partner per la loro fiducia e collaborazione,” ha dichiarato Riccardo Vincenti, Consigliere Delegato KSB Italia S.p.A. Fondata nel 1925, l’azienda rappresenta gli interessi del Gruppo KSB, nato nel 1871 in Germania, consolidandosi come fornitore di riferimento per pompe, valvole e sistemi innovativi per il trasporto di fluidi. Con sede operativa a Concorezzo e una presenza capillare su tutto il territorio italiano grazie a centri service, agenzie di vendita e centri di assistenza tecnica, KSB Italia S.p.A. conferma l’impegno verso l’eccellenza e l’innovazione. Oltre ai risultati finanziari, KSB Italia continua a distinguersi per il suo impegno verso il benessere psico-fisico dei dipendenti. L’azienda ha implementato numerose iniziative volte a migliorare il senso di appartenenza e a promuovere la conciliazione lavoro-famiglia. Tra queste si annoverano un’area verde con alberi da frutta, una palestra, una biblioteca aziendale, un ristorante interno, consulenza legale gratuita fuori dall’orario di lavoro, oltre a flessibilità oraria e smart working. Questi interventi si inseriscono nella filosofia aziendale del Gruppo KSB, che mira a creare un ambiente lavorativo disteso e orientato alla valorizzazione delle persone. Guardando al 2025, KSB Italia punta a consolidare la propria posizione di leadership nel settore attraverso innovazione tecnologica, eccellenza dei prodotti e un approccio sempre più orientato al cliente. La capacità di adattamento e la solida struttura aziendale rappresentano i pilastri per affrontare le sfide future e continuare a crescere in un mercato in continua evoluzione.

UNO SGUARDO SUL 2025 “Per l’anno appena iniziato, il contesto internazionale resta caratterizzato da tensioni politiche ed economiche significative, amplificate dal cambio di amministrazione negli Stati Uniti e dalle minacce di nuovi dazi sui prodotti europei. Questi elementi ci spingono a mantenere una vigilanza costante e un’attenzione particolare all’evoluzione dello scenario globale. Tale approccio impone una gestione aziendale virtuosa, basata su prudenza, efficienza e flessibilità dei costi, con l’obiettivo di massimizzare gli sforzi dei nostri collaboratori nel perseguimento degli obiettivi aziendali.” – ha affermato Riccardo Vincenti, Consigliere Delegato, che ha aggiunto – “Nonostante l’instabilità, il 2025 si apre sotto i migliori auspici, con un portafoglio ordini di rilievo in ogni segmento di mercato. Questo risultato conferma che operare in un contesto di elevata incertezza non è soltanto una sfida, ma anche un modus operandi vincente sia per KSB Italia sia per il Gruppo nel suo complesso. Le strategie organizzative introdotte negli ultimi anni, incentrate sulla valorizzazione delle risorse interne, sulla crescita dei talenti e sull’investimento nei giovani, rimarranno al centro delle nostre politiche aziendali. In particolare, la riorganizzazione della rete di vendita avviata nel 2023 rappresenta un punto di riferimento fondamentale per sostenere la nostra crescita futura.”

