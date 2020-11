L'ultimo commosso saluto a Lino Di Leo

Concorezzo. Si sono svolti ieri, sabato, a Cologno, sua città natale, i funerali di Pasquale "Lino" di Leo, il giovane padre di famiglia morto in un drammatico incidente all'altezza della rotonda dello stadio Brianteo di Monza.

Sposato, padre di tre figli, residente in paese in via Libertà, Lino è stato raggiunto dall'abbraccio di centinaia di parenti e amici che hanno affollato la chiesa di via Garibaldi a Cologno. Nel rispetto delle normative Covid molti hanno assistito alla cerimonia all'esterno. Poi l'ultimo saluto sul campo da calcio della Vires.

Sull'incidente sono ancora in corsa gli accertamenti

Ecco cosa era successo:

Concorezzo piange Lino: lascia tre figli piccoli